Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

sixxStaffel 1Folge 7vom 28.02.2026
Folge 7: Terminprobleme

41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Jessica und Craig kämpfen mit Geldsorgen. Zudem macht sich Svea große Sorgen um ihre Beziehung mit Joseph. Seit er aus der Haft entlassen wurde, hat er keine Zeit mehr für seine Freundin. Gabriella und Olivia strahlen vor Glück, da auf beide Frauen eine Gefängnis-Hochzeit in Michigan wartet.

