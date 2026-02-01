Zwei Hochzeiten und ein RückfallJetzt kostenlos streamen
Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 8: Zwei Hochzeiten und ein Rückfall
39 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Sveas Befürchtung wird wahr, als sie mit ihrem Freund Joseph telefoniert ... Währenddessen bereitet sich die Braut Olivia darauf vor, endlich ihren Freund KJ zu heiraten. Doch unerwartete Ereignisse ruinieren das Fest. Gabriellas Traum von einer Gefängnis-Hochzeit mit ihrem Geliebten Jamal steht kurz vor dem Aus, weil sie sich verspätet.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC