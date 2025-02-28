Profiling Paris
Folge 10: Die Auserwählten
57 Min.Ab 12
Jessica durchschaut Camille rechtzeitig, um zu verhindern, dass sie mit Ulysse verschwindet. Adèle konnte aus der Psychiatrie fliehen und kehrt zum Team zurück. Rocher und die anderen veranlassen eine Durchsuchung des Heims.
