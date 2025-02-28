Profiling Paris
Folge 7: Von ganzem Herzen Dein
57 Min.Ab 12
Als Simon Brunet brutal ermordet wird, fällt der erste Verdacht auf Wahrsager Monsieur Lavandier. Schließlich führen die Ermittlungen in eine andere Richtung. Hippolyte glaubt, endlich seine Catwoman identifiziert zu haben.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015