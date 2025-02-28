Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Der Fluch der Mumie

FilmRiseStaffel 7Folge 8
Der Fluch der Mumie

Der Fluch der MumieJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 8: Der Fluch der Mumie

54 Min.Ab 12

Zwei Menschen ohne jegliche Verbindung sterben, nachdem sie von einer Königskobra gebissen wurden. Als herauskommt, dass die chinesische Touristin einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist, findet sich ein Lösungsansatz für den Fall.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen