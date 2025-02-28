Profiling Paris
Folge 8: Der Fluch der Mumie
54 Min.Ab 12
Zwei Menschen ohne jegliche Verbindung sterben, nachdem sie von einer Königskobra gebissen wurden. Als herauskommt, dass die chinesische Touristin einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist, findet sich ein Lösungsansatz für den Fall.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015