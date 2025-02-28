Profiling Paris
Folge 9: Der böse Zwilling
60 Min.Ab 12
Camille hat unbemerkt Adèles Platz in Rochers Team eingenommen und ist Teil der Ermittlungen. Nach dem Mord an einem Hauptschullehrer werden in dessen Wohnung auffällig viele Kinderfotos gefunden und der Tote wird für einen Pädophilen gehalten.
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015