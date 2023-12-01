Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

"Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem Exit

SAT.1Staffel 2023Folge 11vom 01.12.2023
"Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem Exit

"Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem ExitJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 11: "Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem Exit

71 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

Die Entscheidung fiel Yeliz nicht leicht und jetzt muss sie mit den Konsequenzen umgehen, denn Matthias fühlt sich ungerecht behandelt. Manuela packt im Interview aus und gibt Insider-Infos aus dem Container. War sie die gute Seele des Hauses oder der Elefant im Porzellanladen? Währenddessen wird im Container Party gemacht, trotzdem fließen die Tränen bei Iris.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 19 Staffeln und Folgen