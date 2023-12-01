"Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: "Ich bin ein Harmoniemensch" - Manuelas Statement nach dem Exit
71 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12
Die Entscheidung fiel Yeliz nicht leicht und jetzt muss sie mit den Konsequenzen umgehen, denn Matthias fühlt sich ungerecht behandelt. Manuela packt im Interview aus und gibt Insider-Infos aus dem Container. War sie die gute Seele des Hauses oder der Elefant im Porzellanladen? Währenddessen wird im Container Party gemacht, trotzdem fließen die Tränen bei Iris.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
