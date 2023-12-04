Große Party mit allen Finalist:innenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 15: Große Party mit allen Finalist:innen
47 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen ein letztes Mal im Jahr 2023 zur "Promi Big Brother - Die Late Night Show", gemeinsam mit den fünf Finalist:innen direkt nach ihrem Auszug. Sie beantworten zusammen die letzten offenen Fragen und feiern Yeliz Sieg!
