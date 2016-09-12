Promi Big Brother
Folge 11: Gefühlschaos bei Ben
81 Min.Folge vom 12.09.2016
Die Gefühle kochen über: Ben kommt nicht mehr klar mit der Situation im Haus und will, dass die anderen ihn nominieren. Sein Kumpel Mario Basler will das nicht hinnehmen. Wird Ben wirklich gehen?
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
