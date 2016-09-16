Freude, Tränen und KonfettiJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 15: Freude, Tränen und Konfetti
159 Min.Folge vom 16.09.2016Ab 12
Freude, Tränen und Konfetti: Wer wird das große Finale von Promi Big Brother 2016 gewinnen? Ben hat im Laufe der Sendung einige Sympathien gewonnen. Oder gewinnt doch die emotionale Cathy?
