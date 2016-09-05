Promi Big Brother
Folge 4: Edona muss ausziehen
79 Min.Folge vom 05.09.2016
Damit hat keiner gerechnet, aber Big Brother ist der Chef und lässt sich nicht alles gefallen. Aufgrund ihres verbalen Angriffs auf Isa, muss Edona an Tag vier das Promi Big Brother Haus verlassen.
