Gefühlschaos, Melonen und ein überraschendes EndeJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 10: Gefühlschaos, Melonen und ein überraschendes Ende
86 Min.Folge vom 20.08.2017Ab 12
Tag 10 ist angebrochen und auch heute warten wieder Duelle, Herausforderungen und Überraschungen auf die Bewohner. So muss sich beispielsweise ein Bewohner des "Alles" im Melonen-Duell dem Kickbox-Weltmeister Michael Smolik stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2017
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen