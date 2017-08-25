Das nervenzerreißende FinaleJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 15: Das nervenzerreißende Finale
153 Min.Folge vom 25.08.2017Ab 12
Das große Finale von "Promi Big Brother" 2017 endet in einer nervenzerreißenden Achterbahnfahrt der Gefühle. Milo Moiré, Jens Hilbert, Willi Herren & Dominik Bruntner kämpfen um den Sieg - doch nur die Zuschauer haben die Macht, den Gewinner zu bestimmen!
