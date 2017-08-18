Der Big Exit Day - Zwei Bewohner ziehen aus!Jetzt kostenlos streamen
Folge 8: Der Big Exit Day - Zwei Bewohner ziehen aus!
79 Min.Folge vom 18.08.2017Ab 12
An Tag 8 bei "Promi Big Brother" muss nicht ein Bewohner das Feld räumen, es müssen gleich zwei ausziehen! Die Promis im "Nichts" und im "Alles" müssen um ihr weiteres Dasein bangen und auf die Gnade des Zuschauers hoffen.
