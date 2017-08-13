Selbstzweifel und LästeralarmJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Selbstzweifel und Lästeralarm
79 Min.Folge vom 13.08.2017Ab 12
Tag 3 bei "Promi Big Brother": Selbstzweifel bei den Bewohnern im "Nichts". Jens ist sich nicht sicher, ob er den Herausforderungen in Deutschlands härtester Herberge gewachsen ist. Denn die Zungen werden schärfer und es werden schon heftig getuschelt.
