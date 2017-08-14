Psychospielchen und Bestrafungen für die Bewohner im "Alles" und "Nichts"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Psychospielchen und Bestrafungen für die Bewohner im "Alles" und "Nichts"
76 Min.Folge vom 14.08.2017Ab 12
Bereits an Tag 4 bei "Promi Big Brother" halten sich die Promis nicht mehr an die Regeln des Hauses. Doch Big Brother lässt sich nicht lumpen: er bestraft all diejenigen, die nicht nach seiner Pfeife tanzen und mischt die Bereiche neu.
