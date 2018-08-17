Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

SAT.1Staffel 2018Folge 1vom 17.08.2018
Folge 1: Der spektakuläre Einzug ins "Promi Big Brother" Haus

180 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12

Die Bewohner ziehen ins "Promi Big Brother" Haus ein: Wer darf in die Villa und wer muss auf die Baustelle? Der Baustellen-Bereich ist nicht jedermanns Sache: Dort kämpfen die Bewohner mit einer überlaufenden Toilette.

Promi Big Brother
SAT.1
