Der erste Bewohner muss gehenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Der erste Bewohner muss gehen
176 Min.Folge vom 24.08.2018Ab 12
In der Halbzeit-Folge von "Promi Big Brother" 2018 gibt es nicht nur spannende Duelle, emotionale Botschaften von Zuhause und jede Menge zu Lachen. Heute muss auch der erste Bewohner gehen. Wer wird ausziehen?
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen