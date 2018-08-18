Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 1: Eine unerwartete Offenbarung!

SAT.1Staffel 2018Folge 2vom 18.08.2018
88 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 12

Sophia Vegas lässt eine Bombe platzen: sie ist schwanger! Doch wird ihr die Enthüllung dieses Geheimnisses einen Vorteil bei "Promi Big Brother" verschaffen? Oder haben die übrigen Bewohner - besonders die der Villa - Erbarmen mit ihr?

