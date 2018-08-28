Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2018Folge 12vom 28.08.2018
89 Min.Folge vom 28.08.2018Ab 12

Die Fassade der Bewohner bröckelt! Nach seinem Zoff mit Umut verscherzt Alphonso es sich auch mit Chethrin. Außerdem schickt Big Brother die Bewohner der Villa auf die Baustelle und ruft eine "Ladies Night" aus: Heute dürfen nur Frauen nominiert werden.

