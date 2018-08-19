Erste fliegende Funken und FetzenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Erste fliegende Funken und Fetzen
94 Min.Folge vom 19.08.2018Ab 12
Chethrin Schulze wirft ein Auge auf Umut Kekilli - bahnt sich hier etwas an? Aber nicht nur Funken, sondern auch die Fetzen fliegen. Und auch Silvia Wollny wettert gegen die werdende Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen