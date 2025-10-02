Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2025Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2025
63 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Helm auf, Luxus aus! Big Brother öffnet bei "Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2025" die Tore zum härtesten Rohbau des TV-Jahres. Feldbetten statt Designerbetten, Dixi statt Day Spa - und warmes Wasser gibt's nur mit Muskelkraft! Die Promis tauschen Glamour gegen Baustelle. Mit dabei: Mode-Ikone Harald Glööckler und "Promi Big Brother"-Legende Désirée Nick!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen