Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender Einzug

SAT.1Staffel 2025Folge 1vom 06.10.2025
Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender Einzug

Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender EinzugJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 1: Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender Einzug

123 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Während 13 Promis den kargen Rohbau von "Promi Big Brother" 2025 beziehen, genießen Desirée Nick und Harald Glööckler ihren luxuriösen Beobachtungsposten in der Musterwohnung. Mangels Flirtpotenzial will Desirée Harald verführen – inklusive sexy Fotoshooting! Verfällt er ihren Reizen? Und dann der große Live-Moment: Jimi Blue Ochsenknecht zieht ein – und trifft ausgerechnet auf Paco Herb, den Ex seiner Kindsmutter Yeliz Koc. Ist der erste Streit schon vorprogrammiert?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen