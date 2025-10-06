Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender EinzugJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Tag 1: Pompööses Shooting und üüberraschender Einzug
123 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Während 13 Promis den kargen Rohbau von "Promi Big Brother" 2025 beziehen, genießen Desirée Nick und Harald Glööckler ihren luxuriösen Beobachtungsposten in der Musterwohnung. Mangels Flirtpotenzial will Desirée Harald verführen – inklusive sexy Fotoshooting! Verfällt er ihren Reizen? Und dann der große Live-Moment: Jimi Blue Ochsenknecht zieht ein – und trifft ausgerechnet auf Paco Herb, den Ex seiner Kindsmutter Yeliz Koc. Ist der erste Streit schon vorprogrammiert?
