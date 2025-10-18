Tag 13: Offene Nominierung und Besuch von La NickJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Tag 13: Offene Nominierung und Besuch von La Nick
86 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Nach ihrem gestrigen Exit kehrt Desirée Nick zurück zu den Bewohnern und das nicht ohne, Big Brother hat eine besondere Aufgabe für sie. Außerdem werden die Bewohner mit der ersten offenen Nominierung überrascht, Harald wird emotional und La Nicks Exit sorgt für scharfe Schüsse.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen