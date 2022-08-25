Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi sucht Hundeglück

Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 25.08.2022
Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?

Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?Jetzt kostenlos streamen

Promi sucht Hundeglück

Folge 4: Welcher Vierbeiner geht mit Tanja Schumann durch dick und dünn?

47 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6

Schauspielerin Tanja Schuman ist gerade von Hamburg nach Köln gezogen und sucht einen vierbeinigen Partner, der mit ihr durch dick und dünn geht. Sie hat sehr konkrete Vorstellungen. Findet sie mit Jochens Hilfe ihr Hundeglück? Im Sauerland hat Profi-Tänzer Emil Kusmirek sein Glück bereits gefunden. Zwergspitzhündin Bijou ist immer an seiner Seite, tanzt ihm aber auch gehörig auf der Nase herum. Schafft es Jochen Bendel, den Schalter umzulegen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promi sucht Hundeglück
SAT.1 GOLD
Promi sucht Hundeglück

Promi sucht Hundeglück

Alle 2 Staffeln und Folgen