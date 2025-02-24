Ärger im Paradies: Es ziehen dunkle Wolken aufJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 2: Ärger im Paradies: Es ziehen dunkle Wolken auf
106 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Showdown bei "Promis unter Palmen": Vor der Tür der Villa steht ein Überraschungsgast. Ob Iris Klein sich über die neue Mitbewohnerin freuen wird? Die Stimmung in Thailand ist auf jeden Fall angespannt. Neben heißen Flirts, kommt es zu heftigen Streitereien und harte Worte fallen.
