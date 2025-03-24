Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes Comeback

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 24.03.2025
Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes Comeback

Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes ComebackJetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 6: Extreme Grenzüberschreitungen und ein großes Comeback

104 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Es herrscht explosive Stimmung in der Villa bei "Promis unter Palmen". Es kommt zu heftigen Grenzüberschreitungen, die weitreichende Konsequenzen mit sich ziehen. Außerdem kommt es zu einem Comeback und die Karten werden neu gemischt. Pläne werden geschmiedet und immer wieder kommt es zu massiven Streitereien.

