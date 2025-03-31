Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 31.03.2025
103 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Vordergründig herrscht Frieden zwischen den Promi-Allianzen, aber nicht alle haben die Spielchen aufgegeben. Im Hintergrund zieht der ein oder andere Promi noch die Strippen - mit Erfolg? Aber die Machenschaften haben einen Preis: Eine alte Freundschaft findet ein unschönes Ende und die Verratene ist ganz schön getroffen: "Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet." Wer kann bei all den Intrigen noch sein Gesicht bewahren?

