Das Monster von BermudaJetzt kostenlos streamen
Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 3: Das Monster von Bermuda
45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Lebt ein Seeungeheuer in den Unterwasserhöhlen des Bermudadreiecks? Mithilfe modernster Technologie und Zeugenaussagen folgend, tauchen die Experten ab, um nach der tödlichen Bestie zu suchen.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH