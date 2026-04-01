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Rätsel des Bermudadreiecks

Das Monster von Bermuda

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 24.04.2026
Das Monster von Bermuda

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 3: Das Monster von Bermuda

45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Lebt ein Seeungeheuer in den Unterwasserhöhlen des Bermudadreiecks? Mithilfe modernster Technologie und Zeugenaussagen folgend, tauchen die Experten ab, um nach der tödlichen Bestie zu suchen.

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