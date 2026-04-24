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Rätsel des Bermudadreiecks

Das Rätsel der USS Cyclops

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 24.04.2026
Das Rätsel der USS Cyclops

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 4: Das Rätsel der USS Cyclops

45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Im März 1918 verschwindet ein Versorgungsschiff der US Navy mit 306 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Barbados spurlos. Die Experten vor Ort gehen brandneuen Spuren nach, die das Rätsel lösen könnten.

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