Das Rätsel der USS CyclopsJetzt kostenlos streamen
Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 4: Das Rätsel der USS Cyclops
45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Im März 1918 verschwindet ein Versorgungsschiff der US Navy mit 306 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Barbados spurlos. Die Experten vor Ort gehen brandneuen Spuren nach, die das Rätsel lösen könnten.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH