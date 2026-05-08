Ein Millionär verschwindetJetzt kostenlos streamen
Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 7: Ein Millionär verschwindet
44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Ein neuer Hinweis könnte endlich das Rätsel der "Witchcraft" lösen - eine Yacht, die 1967 im Bermuda-Dreieck verschwand. Eine hochmoderne Expedition führt Experten zu einer schockierenden Entdeckung auf dem Meeresboden.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH