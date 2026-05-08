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Rätsel des Bermudadreiecks

Ein Millionär verschwindet

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 08.05.2026
Ein Millionär verschwindet

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 7: Ein Millionär verschwindet

44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Ein neuer Hinweis könnte endlich das Rätsel der "Witchcraft" lösen - eine Yacht, die 1967 im Bermuda-Dreieck verschwand. Eine hochmoderne Expedition führt Experten zu einer schockierenden Entdeckung auf dem Meeresboden.

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