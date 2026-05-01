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Rätsel des Bermudadreiecks

Geisterschiffe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 08.05.2026
Geisterschiffe

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Rätsel des Bermudadreiecks

Folge 8: Geisterschiffe

43 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Es gibt häufig Meldungen über Geisterschiffe im Bermuda-Dreieck, doch woran liegt das? Mit Hightech-Unterwassertechnik und Zeugenbefragungen deckt ein Expertenteam auf, warum Matrosen und Besatzungen spurlos von ihren Schiffen verschwinden.

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