Rätsel des Bermudadreiecks
Folge 8: Geisterschiffe
43 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Es gibt häufig Meldungen über Geisterschiffe im Bermuda-Dreieck, doch woran liegt das? Mit Hightech-Unterwassertechnik und Zeugenbefragungen deckt ein Expertenteam auf, warum Matrosen und Besatzungen spurlos von ihren Schiffen verschwinden.
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Rätsel des Bermudadreiecks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH