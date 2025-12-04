Brot und Spiele - Wie Hitler um die Gunst der Massen buhlteJetzt kostenlos streamen
Rätselhafte Geschichte
Folge 1: Brot und Spiele - Wie Hitler um die Gunst der Massen buhlte
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Ein Experten-Team untersucht Adolf Hitlers perfide Taktiken zur Indoktrinierung der deutschen Bevölkerung. Welche Pläne wurden in Göbbels Propaganda-Ministerium geschmiedet? Und welche düsteren Absichten steckten hinter dem gigantischen Freizeitpark Prora auf Rügen, der das Motto "Kraft durch Freude" trug?
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH