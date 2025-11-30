Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rätselhafte Geschichte

Die geheimnisvollen Totenköpfe von Malta

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 5vom 30.11.2025
Die geheimnisvollen Totenköpfe von Malta

Die geheimnisvollen Totenköpfe von MaltaJetzt kostenlos streamen

Rätselhafte Geschichte

Folge 5: Die geheimnisvollen Totenköpfe von Malta

43 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

In einer unterirdischen Anlage aus dem Neolithikum auf Malta werden Überreste von über 7.000 Menschen gefunden - darunter seltsam geformte längliche Knochen. Gibt der Tempel selbst Antworten auf das Mysterium der Knochen und zu welchen Wesen sie einst gehörten?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Rätselhafte Geschichte
Kabel Eins Doku
Rätselhafte Geschichte

Rätselhafte Geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen