Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 8vom 13.11.2025
43 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Die Minen von König Salomon geben seit jeher Anlass für Spekulationen. Neue Hinweise deuten auf einen Ort nahe Jerusalem, wo das Gold des Königs verborgen liegen soll. Eine außergewöhnliche Forschungsmethode gibt zudem Anlass zu einer völlig neuen Theorie: Bestand der Reichtum Salomons aus Kupfer anstelle von Gold?

Kabel Eins Doku
