Rätselhafte Geschichte

Die Geheimnisse der Teufelsbibel

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 23.11.2025
Die Geheimnisse der Teufelsbibel

Rätselhafte Geschichte

Folge 2: Die Geheimnisse der Teufelsbibel

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Die Teufelsbibel gehört zu den größten handgeschriebenen Büchern der Welt und enthält neben dem Neuen und Alten Testament, seltsamen Versen und Beschwörungen auch eine große Abbildung einer gehörnten Kreatur. Welche Geheimnisse birgt dieses einmalige Werk, und wer ist sein Verfasser?

