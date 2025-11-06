Das Grab der Maria MagdalenaJetzt kostenlos streamen
Rätselhafte Geschichte
Folge 3: Das Grab der Maria Magdalena
43 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Die heutige Mission führt in den Süden Frankreichs. Die Kameras begleiten die Suche nach der Grabstätte der Heiligen Maria Magdalena, treuen Gefährtin Jesu. Die Forscher erkunden einen Ort, der bislang noch nie im Fokus stand.
