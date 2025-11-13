Das Rätsel um die Kreuzigung ChristiJetzt kostenlos streamen
Rätselhafte Geschichte
Folge 6: Das Rätsel um die Kreuzigung Christi
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Kreuzigung Jesu Christi. Der Wahrheitsgehalt dieses entscheidenden Ereignisses wird auf den Prüfstand gestellt: Wurde er wirklich an ein Kreuz genagelt? Welche Antworten hält der Schauplatz des Geschehens, die Region Palästina, dazu bereit?
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH