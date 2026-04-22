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Reif für die Liebe

Zeit für reinen Wein

ATVStaffel 1Folge 10vom 22.04.2026
Zeit für reinen Wein

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Reif für die Liebe

Folge 10: Zeit für reinen Wein

49 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6

Turbulente Zeiten am Hauser Kaibling: Sissy reist ab und auch Christian hat schlechte Nachrichten zu verkünden. Armin muss sich derweil beim angespannten Date mit Gitta unangenehmen Fragen stellen, während Petra mit Johann und Roman durch den Hochseilgarten klettert.

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