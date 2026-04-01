Reif für die Liebe
Folge 7: Aus der Bahn geworfen
49 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nach Michaels Abschied geht die Liebessuche weiter. Armin wagt mit Gitta und Maria ein rasantes Rodel-Date, das Gitta überfordert, Maria aber begeistert. Beim Gespräch bringt ein Detail Armin ins Wanken. Petra und Christoph kommen sich bei einem spielerischen Einzeldate näher. Sissy sorgt mit einem Fotoshooting für neue Einblicke. Während Alois und Christian zweifeln, muss Armin am Ende eine schwierige Entscheidung treffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen