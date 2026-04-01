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Reif für die Liebe

Aus der Bahn geworfen

ATVStaffel 1Folge 7vom 01.04.2026
Aus der Bahn geworfen

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Reif für die Liebe

Folge 7: Aus der Bahn geworfen

49 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Nach Michaels Abschied geht die Liebessuche weiter. Armin wagt mit Gitta und Maria ein rasantes Rodel-Date, das Gitta überfordert, Maria aber begeistert. Beim Gespräch bringt ein Detail Armin ins Wanken. Petra und Christoph kommen sich bei einem spielerischen Einzeldate näher. Sissy sorgt mit einem Fotoshooting für neue Einblicke. Während Alois und Christian zweifeln, muss Armin am Ende eine schwierige Entscheidung treffen.

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