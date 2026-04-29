Strohgeflüster & ZukunftspläneJetzt kostenlos streamen
Reif für die Liebe
Folge 11: Strohgeflüster & Zukunftspläne
49 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Die Suche nach der Liebe spitzt sich zu: In beiden Chalets stehen intime Dates, ehrliche Gespräche und Aufgaben an. Im Stroh, in der Kutsche und im Vieraugengespräch fällt Klartext – und kurz vor dem Finale muss jemand gehen. Die Entscheidung fällt.
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Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen