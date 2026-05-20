Das Finale: Entscheidung der HerzenJetzt kostenlos streamen
Reif für die Liebe
Folge 14: Das Finale: Entscheidung der Herzen
46 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Das große Finale steht an. Für wen werden sich Petra und Armin entscheiden?
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Reif für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen