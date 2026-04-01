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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Game Drive in der Khwai Concession

xploreStaffel 1Folge 16vom 01.04.2026
Game Drive in der Khwai Concession

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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Folge 16: Game Drive in der Khwai Concession

15 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Auch die Game Drives in der Khwai-Concession haben viele Entdeckungen zu bieten. Je nach Saison muss mit matschigen Pisten und Flussquerungen gerechnet werden.

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