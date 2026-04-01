Offroad in der Palmwag ConcessionJetzt kostenlos streamen
Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
Folge 4: Offroad in der Palmwag Concession
20 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Zunächst geht es über den Grootberg Pass in die gleichnamige Lodge. Weiter westlich erleben wir ein Offroad-Abenteuer auf einem Trail in der Palmwag Concession.
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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6