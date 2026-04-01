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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Epupa Falls: An Angolas Grenze

xploreStaffel 1Folge 6vom 01.04.2026
Epupa Falls: An Angolas Grenze

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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Folge 6: Epupa Falls: An Angolas Grenze

16 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Am nördlichsten Punkt unserer Reise ist Angolas Grenze erreicht. Der Grenzfluss Kunene stürzt sich hier die Epupa Falls hinab.

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