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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Endlich Nilpferde im Bwabwata Nationalpark

xploreStaffel 1Folge 9vom 01.04.2026
Endlich Nilpferde im Bwabwata Nationalpark

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Reiseeuphorie: Roadtrip Namibia & Botswana

Folge 9: Endlich Nilpferde im Bwabwata Nationalpark

17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Bei Divundu erkunden wir mehrere Nationalparks des Bwabwata-Gebiets. Die Tierdichte ist beeindruckend, insbesondere die Begegnungen mit vielen Nilpferden.

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