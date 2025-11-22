Renovation Aloha
Folge vom 22.11.2025: Die Familie ist alles
44 Min.Folge vom 22.11.2025
Tristyn übernimmt ihren bislang anspruchsvollsten Auftrag: das Elternhaus von Kamohai. Gemeinsam renovieren sie das Zuhause seiner Eltern, in dem viele Erinnerungen stecken. Kurz vor dem großen Familienfest zu Weihnachten wächst der Druck, alles rechtzeitig fertigzustellen, damit die Feier zu einem unvergesslichen Moment wird.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
