Ein Doppel aus Wohnung und HausJetzt kostenlos streamen
Renovation Aloha
Folge vom 08.11.2025: Ein Doppel aus Wohnung und Haus
45 Min.Folge vom 08.11.2025
Kamohai und Tristyn kaufen in Manoa ein Haus, das sich schnell als größere Baustelle entpuppt, als gedacht. Ein von Schimmel befallener Raum und massive Schäden am Dach machen aus der geplanten Renovierung ein umfassendes Projekt. Um die hohen Kosten stemmen zu können, wagen die beiden zusätzlich noch einen zweiten Hauskauf zum Weiterverkauf. Dieser Schritt bringt große Herausforderungen mit sich, eröffnet ihnen aber auch neue Chancen.
Genre:Heimwerken
