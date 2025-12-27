Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 27.12.2025
Kamohai und Tristyn entdecken in Kaneohe ein kleines Haus mit großem Potenzial und spektakulärem Blick auf die Bucht. Obwohl das Budget eng bemessen ist, verwandeln sie das unscheinbare Gebäude in ein helles Zuhause, das Natur und modernes Inselleben harmonisch verbindet. Mit Kreativität und sorgfältiger Planung gelingt es ihnen, aus dem begrenzten Raum ein echtes Schmuckstück zu machen.

