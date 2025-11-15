Renovation Aloha
Folge vom 15.11.2025: Zwei Häuser in Pearl City
44 Min.Folge vom 15.11.2025
Kamohai und Tristyn kaufen in Pearl City ein verlassenes Haus, das einst einer Familie über Generationen gehörte. Verfaulte Böden, Müllberge und ein verwahrloster Garten machen schnell klar, dass dieses Projekt mehr Herzblut verlangt als geplant. Mit viel Engagement und Respekt vor der Geschichte des Ortes verwandeln sie das Haus in ein liebevoll restauriertes Zuhause, das an seine Wurzeln erinnert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.